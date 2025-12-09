На Ямале за сутки зарегистрировали 10 ДТП

На ямальских дорогах произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа.

Отмечается, что в одном из ДТП пострадал человек. Авария произошла в Новом Уренгое. Водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пострадавшего госпитализировали.

— С начала 2025 года на ямальских дорогах в 4096 зарегистрированных ДТП погибло 22 человека и 294 получили травмы, в их числе 45 детей, — добавили в Госавтоинспекции Ямала.

Ранее сообщалось, что на ямальской трассе насмерть сбили пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

