Во Вьетнаме школьница чудом избежала удара многотонного грузовика

В центральной провинции Вьетнама Даклак едва не произошла трагедия: всего одна секунда отделяла школьницу на мотоцикле от удара потерявшего управление многотонного контейнеровоза.

Инцидент случился на склоне в коммуне Суан Тхо. Группа спасателей из Хошимина направлялась в зону наводнения и остановилась на обочине, включив аварийные сигналы. 21-летняя капрал Службы спасения Нгуен Май Тхи наблюдала за дорожным движением и обеспечивала безопасность колонны.

Она заметила, как грузовик, потеряв управление, на скорости обгоняет мотоциклы и несется прямо на старшеклассницу.

"Девочка не видела, что сзади летит грузовик, поэтому я просто подбежала и попыталась убрать ее с линии его движения", - вспоминает Тхи.

Капрал буквально выдернула школьницу к ограждению, а спустя секунду контейнеровоз снес мотоцикл, сломал опору линии связи и зацепил командира группы спасателей. Машина остановилась только через сто метров. Раненого офицера срочно доставили в больницу. Позднее спасенная школьница написала письмо благодарности: "Если бы не офицер Тхи, я не знаю, была бы я сейчас жива".

На этом список удивительных спасений при дорожных происшествиях во Вьетнаме не закончился. Другой мотоциклист чудом избежал смерти в Ханое. На улице Нгуен Трай молодой водитель, пытаясь обогнать поток, внезапно затормозил, потерял равновесие и упал на дорогу. Мотоцикл улетел в сторону, а водителя бросило прямо к колесу пассажирского автобуса, который двигался в том же направлении.

В решающий момент передней частью шлема мотоциклист ударился о шину и оттолкнулся в сторону. Мужчина перекатился через плечо и остался жив - автобус прошел мимо. Происшествие было зафиксировано видеорегистратором двигавшейся сзади машины. Ролик попал в интернет и вызвал многочисленные отклики.