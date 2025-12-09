В Улан-Удэ кроссовер на полном ходу влетел в толпу людей

В Улан-Удэ белый кроссовер на полном ходу влетел в толпу людей, сообщает во вторник телеграм-канал Babr Mash.

По данным журналистов, все произошло на пешеходном переходе около театра имени Бестужева. Белый автомобиль на полном ходу протаранил толпу людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

По предварительной информации, травмы получили два человека – молодой человек и женщина. На месте работают оперативные службы, образовалась пробка.

Информация уточняется.