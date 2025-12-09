Автобус с людьми загорелся на кемеровской трассе

В Кузбассе воспламенился рейсовый автобус, который вёз людей из Кемерова.

Вечером во вторник, 9 декабря, на трассе Кемерово – Тайга на въезде в Тайгу загорелся автобус с людьми, сообщает областное МВД.

– Предварительно установлено, что из-за технической неисправности произошло возгорание автобуса, который направлялся из областного центра в Тайгу. В салоне транспортного средства находились 15 пассажиров, – сказали в полиции.

Пассажиры покинули салон, никто не пострадал. На попутном транспорте их доставили в пункт назначения.

На месте работают МЧС, горящий автобус тушат. Стражи порядка обеспечивают безопасность проезда.