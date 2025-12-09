В селе Кетово Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

«Все произошло на озере Щучье. Три пассажира самостоятельно выбрались из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы. 33-летний водитель выбраться из затонувшего авто не смог - его ищут водолазы областной поисково-спасательной службы. Толщина льда в месте происшествия - около 10 сантиметров», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как спасатели сначала распиливают лед, чтобы достать транспорт, а затем – при помощи троса и крана поднимают машину из водоема.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.