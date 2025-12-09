СМИ: Мэр Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП

«112»: Мэр Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП
Мэр города Реутов Филипп Науменко впал в кому после того, как стал участником аварии в Нижнем Новгороде. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил «112».
По данным журналистов, авария произошла «на днях».
— Науменко экстренно госпитализировали в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи, — передает Telegram-канал.
21 июля заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельную аварию на трассе Р258 между деревнями Аблатуйский бор и Доронинское. Чиновник на автомобиле марки «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Филдер». В результате водитель второй машины скончалась от полученных травм до приезда в больницу.
13 декабря 2024 года вблизи дома 36 на Ленингрaдском проспекте в Москве автомобиль насмерть сбил директора Департамента развития технологического предпринимaтельства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова. Чиновника доставили в городскую больницу, но врачам не удалось его спасти.