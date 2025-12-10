Cобственная машина придавила женщину к забору в Ростовской области

В Ростовской области произошел опасный инцидент: собственная машина придавила хозяйку к забору. На помощь оперативно прибыли спасатели, которые освободили пострадавшую женщину.

© Наш край

По данным поисково-спасательной службы, женщина вышла из автомобиля с автоматической коробкой передач и направилась к воротам. Однако машина, оставленная без ручного тормоза, неожиданно покатилась и зажала ее ногу между кузовом и металлическим ограждением.

Расчет спасателей прибыл на место уже через три минуты после вызова. Специалисты с помощью гидравлического оборудования приподняли заднюю часть автомобиля и вызволили женщину.

Серьезных травм удалось избежать. Пострадавшая отказалась от госпитализации и помощи медиков.

Источник: ГКУ РО «Поисково-спасательная служба на водных объектах, техногенного и природного характера».