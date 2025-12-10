Четыре человека пострадали в Ижевске в результате столкновения машины и маршрутки
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в результате утренней аварии с микроавтобусом пострадали три пассажира и водитель легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Напомним, ДТП произошло 10 декабря около 07:21 на перекрёстке улиц Ленина и Молодёжной. Столкнулись легковой автомобиль «Шкода» под управлением 26-летнего водителя и микроавтобус «Мерседес» маршрута №400, за рулём которого был 39-летний мужчина.
На момент аварии в салоне маршрутки находилось 15 пассажиров. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и три пассажира микроавтобуса — женщины 39 лет, 55 лет и 56 лет — с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Как отметили в Минздраве Удмуртии, пострадавшие получили ушибы и повреждения лёгкой степени, осмотрены амбулаторно.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ.