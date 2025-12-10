На загородной трассе в Карелии столкнулись микроавтобус и грузовик

Госкомитет Карелии по безопасности в своем официальном Telegram-канале сообщил, что ночью 10 декабря на 1021-м километре федеральной трассы «Кола» произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В ведомстве отметили, что один из участников аварии скончался в машине скорой помощи, а еще одного с различными травмами доставили в больницу. Третий пострадавший отказался от госпитализации, и его состояние пока не известно. На месте происшествия всю ночь работали экстренные службы, выяснявшие причины и обстоятельства трагедии, а также ликвидируя последствия ДТП.

