В Курске троллейбус попал в ДТП

Сегодня утром на проспекте Анатолия Дериглазова в Курске новый троллейбус «Горожанин» заметили с разбитой задней дверью. О ЧП сообщили в СМИ.

Как рассказали в ГУПКО «Курскэлектротранс», около 7 часов утра произошло столкновение троллейбуса особо большого класса УТТЗ-6243.01 с легковым автомобилем. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Оба транспортных средства получили повреждения. Водитель автомобиля покинул место происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что этот троллейбус – единственный в Курске. Сейчас его тестируют в городских условиях.

