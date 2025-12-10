Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса случилось в Приморье

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса случилось на заснеженной трассе в Приморье

На трассе Душкино – Южно-Морское в Приморском крае вечером 10 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Причиной послужили сложные погодные условия. После снегопада дорожное полотно стало скользким, пишет тг-канал Amur Mash.

В столкновении участвовали восемь транспортных средств, включая легковые автомобили, автобус, грузовой транспорт и ассенизаторскую машину. Инцидент произошёл на 5-м километре автодороги в направлении посёлков Ливадия и Анна. О пострадавших в результате аварии информация не поступала.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту аварии. Ведомство оценит, соблюдались ли требования к зимнему содержанию дороги, своевременно ли проводилась обработка противогололёдными материалами, а также соответствует ли покрытие установленным нормативам.

После происшествия дорожные службы оперативно приступили к работе. Специалисты филиала «Партизанский» Примавтодора задействовали две комбинированные дорожные машины для обработки трассы песко-соляной смесью.

Кроме этого, одна машина работает на Американском перевале, ещё одна – в районе Врангеля. Все мероприятия направлены на восстановление безопасного движения на участках, наиболее пострадавших от непогоды.