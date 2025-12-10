Автобус сбил мужчину на моноколесе в Москве

Водитель автобуса № 605 сбил мужчину на моноколесе у парка «Яуза» на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В проезде Дежнева у парка «Яуза» водитель рейсового автобуса маршрута № 605 совершил наезд на мужчину, управлявшего моноколесом, — передает слова источника агентство городских новостей «Москва».

Пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу. На момент публикации материала нет информации о состоянии его здоровья.

Ранее автомобиль сбил велосипедиста на 61-километре МКАД. Мужчина выехал на дорогу с прилегающей территории, в этот момент в него врезалась иномарка. Велосипедист погиб от полученных травм. На место прибыли сотрудники ДПС, а также следователи, чтобы установить все обстоятельства трагедии.