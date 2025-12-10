Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе подмосковного округа

Глава подмосковного городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном после ДТП.

© Lenta.ru

Его обязанности исполняет первый заместитель Алексей Ковязин, передает РИА Новости.

«Единственное, что я могу сказать, он [Науменко] сейчас находится на больничном (...). Администрация работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ранее появились подробности о состоянии чиновника после аварии. Сообщалось, что он впал в кому. У него также диагностировали переломы груди и височной кости.

Глава Реутова Науменко попал в реанимацию после ДТП

Авария произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, виновником ДТП назван водитель главы округа, который якобы не рассчитал скорость и расстояние и столкнулся с КамАЗом.