В Самаре 84-летний водитель Mitsubishi спровоцировал массовое ДТП

84-летний мужчина на Mitsubishi Outlander ехал по Красноглинскому шоссе, не обеспечил постоянный контроль над движением и в районе дома № 122 врезался во встречную LADA Granta с 41-летним водителем за рулем, а после столкнулся с Ford Fiesta под управлением 24-летнего шофера.

© СОВА

В аварии пострадал водитель "Форда", медики назначили ему амбулаторное лечение.

А на 21-м км трассы Самара – Новокуйбышевск 21-летний мужчина на ВАЗ-2110 врезался в столб. 19-летний пассажир легковушки скончался на месте, водитель госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек, еще двое погибли. Инспекторы выявили 386 нарушений ПДД, в том числе 65 случаев незаконной тонировки и 12 фактов нетрезвого вождения.