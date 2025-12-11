Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Дзержинске

ДТП с участием скорой медицинской помощи и легкового автомобиля произошло в Дзержинске утром 11 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Гострудинспекции в Нижегородской области.

© В городе N

Происшествие случилось на пересечении улицы Грибоедова и бульвара Победы. В соцсетях очевидцы аварии рассказали, что скорая помощь ехала на красный свет с включенными спецсигналами и водитель не убедился что его пропускают. В результате пострадали 2 фельдшера, водитель легковушки и ребенок в спецавтомобиле.

Сейчас в трудинспекции устанавливают подробности возможного несчастного случая с медиками, организовано взаимодействие с компетентными органами.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в ДТП с хлебовозом в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»