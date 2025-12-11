В Тюменской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Сегодня около двух ночи на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись Lada Granta и автобуса марки Van Hool. Есть погибшие.

По данным ГИБДД Тюменской области, трагедия случилась на 406-м километре автодороги: 35-летний водитель автобуса, двигавшийся по маршруту Ноябрьск - Таджикистан, выехал на встречную полосу.

"Погибли 25-летний водитель легковушки и его 22-летняя пассажирка, жители Стрежевого", - уточнили в Госавтоинспекции.

В автобусе было 56 пассажиров - из них никто не пострадал, после случившегося их временно разместили в гостинице.

Прокуратура Уватского района проводит проверку по факту ДТП.