В Оренбурге 32-летний мужчина угнал «ВАЗ-2107» и попал в ДТП

Злоумышленника задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, преступник воспользовался оставленными в замке зажигания ключами от «ВАЗ-2107», когда владелец ненадолго зашел в дом на улице Элеваторная. Угнав машину, злоумышленник не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, «Лада Гранта», за рулем которого находилась местная жительница.

К счастью, никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет тюрьмы по возбужденному уголовному делу.