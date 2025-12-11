Легкомоторный самолет совершил посадку на Toyota Camry в штате Флорида

Легкомоторный двухмоторный самолет совершил аварийную посадку на трассу I-95 в штате Флорида, задев движущийся автомобиль Toyota Camry. Момент происшествия зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов-очевидцев.

© Российская Газета

Инцидент произошел вечером накануне в районе города Коко, округ Бревард. Об этом сообщает местный телеканал WESH 2 со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

По данным ведомства, неисправность двигателя возникла вскоре после взлета во время учебного полета, выполнявшегося с аэродрома Мерритт-Айленд. Пилот предпринял попытку посадить воздушное судно на автомагистраль, однако избежать столкновения с автомобилем, двигавшимся в попутном направлении, не удалось.

В результате аварийной посадки 57-летний водитель Toyota Camry получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Пилот и пассажир самолета, оба 27 лет, не пострадали.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование причин случившегося.