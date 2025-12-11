В Пензенской области столкнулись два грузовика

Пенза, 11 декабря – PenzaNews. Два грузовых автомобиля — «MAN» и «Mercedes-Benz» — столкнулись в Нижнеломовском районе Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 553 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 10 декабря, после столкновения автомобили оказались в кювете и врезались в забор домовладения; за рулем первого грузовика находился мужчина 1957 года рождения, вторым управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mercedes-Benz» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «MAN» [...] после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.