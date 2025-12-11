Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов

Пробки в четверг в Москве достигли десяти баллов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". В то же время Департамент транспорта Москвы передает, что пробки в столице достигли отметки в восемь баллов. В ведомстве добавили, что движение нормализуется после 20:00. Движение интенсивное преимущественно в центральной части города: на Можайском шоссе в районе дома 3/1; набережной Тараса Шевченко до Новоарбатского моста; улице Грузинский Вал до площади Тверской Заставы. Накануне в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разбит бампер. За день до этого в столице патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. От удара человек подлетел в воздух, перевернулся и упал на проезжую часть.