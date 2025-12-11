В Приморье два человека погибли в ДТП

В городе Артеме в Приморском крае два человека погибли, один госпитализирован после ДТП с тремя транспортными средствами. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Установлено, что в вечернее время 11 декабря 2025 года в районе села Олений в Артемовском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате аварии от полученных травм водитель и пассажир легкового автомобиля марки Toyota Prius Alpha скончались на месте. Третий пассажир получил травмы и госпитализирован", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет дана оценка законности принятого процессуального решения.

Как сообщает УМВД по Приморскому краю, по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Isuzu Elf , двигаясь со стороны Артема в направлении Владивостока, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с трактором. Последний, изменив от удара траекторию движения, выехал на левую полосу попутного движения, где столкнулся с автомашиной Toyota Prius Alpha.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Toyota получил травмы различной степени тяжести.

Движение транспортных средств на данном участке автодороги ограничено.