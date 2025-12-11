Видеоблогер разбился на мотоцикле, выполняя трюк для YouTube

18-летний индийский мото-блогер Принс Патель разбился во время выполнения опасного трюка для своего YouTube-канала. Инцидент произошел на многоуровневой эстакаде в городе Сурат (штат Гуджарат), где подросток на высокой скорости потерял управление мотоциклом KTM Duke. Об этом сообщает издание ABP Live News.

© Газета.Ru

По свидетельствам очевидцев и данным полиции, Принс, известный в сети как PKR Vlogger, разгонялся до 140 км/ч ради шоу. В момент съемки на нем не было шлема, что привело к трагическим последствиям — после падения на проезжую часть его голова с силой ударилась об асфальт. Спасти молодого человека не удалось.

Подросток был популярным инфлюенсером в Сурате и имел многочисленную аудиторию. На его канале регулярно публиковались ролики с рискованными мотогонками и трюками, часто без соблюдения мер безопасности. По словам близких, страсть к мотоциклам у него была с детства, а свой KTM он ласково называл «Лайла».

Полиция изъяла записи с камер наблюдения, на которых видно, как на высокой скорости при спуске с эстакады мотоцикл врезается в разделительное ограждение. После столкновения байк отбросило в сторону, а блогер оказался на проезжей части. Правоохранители отмечают, что шлем мог бы предотвратить летальный исход.

Теперь следствие выясняет, как несовершеннолетний смог приобрести мощный спортивный мотоцикл и почему во время поездки не использовал защитное снаряжение.

Ранее блогер проверил на прочность портативный Xbox Ally X от Asus.