Пьяный водитель внедорожника протаранил машину скорой в Хабаровском крае

Пять человек пострадали в Хабаровском крае в жестком ДТП с участием скорой и внедорожника

В Хабаровском крае произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В рабочем поселке Чегдомын внедорожник «Мицубиси Паджеро» протаранил спецтранспорт, который следовал в районную больницу с пациентом. Об этом информирует Amur Mash.

По предварительным данным, водитель внедорожника не уступил дорогу машине скорой помощи, что и привело к аварии. В результате удара пострадали пять человек.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир «Мицубиси», а также все три члена экипажа скорой помощи: врач, фельдшер и водитель. К счастью, пациент в салоне спецавтомобиля не пострадал.

Спасательные службы оперативно прибыли на место. Уцелевшего пациента передали другой бригаде скорой помощи для продолжения транспортировки в медучреждение.

Как сообщают правоохранительные органы, предварительной причиной ДТП могло стать нарушение со стороны водителя внедорожника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал без прав.