В Новосибирске троллейбус сбил на переходе школьницу

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожного инцидента, произошедшего в пятницу утром в Железнодорожном районе Новосибирска: троллейбус сбил девочку на регулируемом пешеходном переходе.

© Российская Газета

Как уточнили в региональном главке МВД, инцидент на улице Советской произошел примерно в половину десятого утра по местному времени. Водитель троллейбуса маршрута № 10 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода.

Девочка 2016 года рождения была доставлена с травмами в медицинское учреждение. О состоянии ее здоровья информации пока нет.