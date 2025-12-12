Массовое ДТП перекрыло въезд в Новый Владивосток по низководному мосту

В Приморском крае произошло серьёзное ДТП в посёлке Де-Фриз на 11-м километре дороги «Патрокл — Седанка — Де-Фриз — посёлок Новый», сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

По словам очевидцев, самосвал столкнулся с двумя легковыми автомобилями, опрокинулся на проезжую часть, сыпучий груз (грунт) рассыпался по дороге. Свидетели происшествия утверждали, что движение из-за аварии полностью заблокировано.

В УМВД по Приморскому краю дают чуть более обнадёживающую информацию: движение транспорта в сторону Вольно-Надеждинского осуществляется по одной полосе. Тем не менее, обстановка сложная, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и службы скорой медицинской помощи. Водителя самосвала госпитализируют.

Полицейскими предварительно установлено, что водитель самосвала, двигаясь по направлению от Владивостока к Уссурийску, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и на полном ходу протаранил два припаркованных у обочины автомобиля, после чего опрокинулся.

Водителям рекомендован объезд через посёлок Трудовое. Возможен объезд через посёлок Де-Фриз, но нужно иметь в виду, что дорога там плохая, грунтовая.

Госавтоинспекция напоминает, что за пределами населённых пунктов предельная разрешённая скорость для грузовых автомобилей тяжелее 3,5 тонн – 70 км/ч, в пределах населённых пунктов для всех транспортных средств скорость ограничена 60 км/ч, а в жилых зонах – 20 км/ч. Безопасная скорость движения может быть ниже этих значений, водитель должен ориентироваться на дорожную обстановку.