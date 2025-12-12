Грузовик в Воткинске врезался в легковушку

Два пассажира пострадали при столкновении грузовиков в Воткинске. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария произошла 11 декабря около 08:30, на 14-м километре автодороги «Объездная г. Воткинска» на территории самого города. 41-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», по предварительной информации, выехал на встречку, где врезался в «Рено Дастер» под управлением 65-летнего мужчины.

В результате столкновения пассажиры легкового автомобиля — 62-летний и 57-летний мужчины — получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает о необходимости быть внимательными и осторожными при выполнении любого манёвра. Тем более, в условиях обрушившихся на регион снегопадов.