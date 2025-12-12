В Самаре 25-летний водитель на "Приоре" сбил пожилую женщину

25-летний водитель на автомобиле LADA Priora ехал по ул. Марии Авейде в сторону ул. Гвардейской. На пешеходном переходе в районе пересечения с пр. Металлургов он сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Еще одна авария случилась в Сызрани. 66-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2125 ехал по ул. Хвалынской и в районе дома № 83 на перекрестке при повороте налево врезался в Kia Spectra, за рулем которой был 18-летний юноша.

Медики оказали разовую помощь водителю иномарки.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Инспекторы выявили 435 нарушений ПДД, в том числе 91 факт незаконной тонировки и 20 случаев нетрезвого вождения.

