Машина с людьми провалилась под лед в Казани

Трагическая гибель на реке: автомобиль ушел под воду в Казани

© Московский Комсомолец

В Казани произошло трагическое происшествие в акватории реки возле стадиона «Ак Барс Арена». По предварительной информации, легковой автомобиль провалился под лёд, в результате чего погиб один человек. Об этом информирует портал Mash Iptash.

Инцидент произошел на причале рядом со спортивным комплексом. Согласно данным, водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с бетонной площадки на непрочный лёд и почти мгновенно ушла под воду.

Водителю, несмотря на экстремальную ситуацию, удалось расстегнуть ремень безопасности. Он выбрался из тонущего автомобиля и позвал на помощь. Эго жизнь была спасена.

К сожалению, пассажир машины не смог покинуть салон транспортного средства и остался в машине. Спасателям не удалось его спасти.

По информации источника KazanFirst, оба мужчины, находившиеся в автомобиле, были иностранными гражданами. Погибшему пассажиру был 29 лет, а спасшемуся водителю - 21 год. Обстоятельства происшествия выясняются.