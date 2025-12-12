Два автобуса попали в ДТП в Нижнем Новгороде

Два ДТП с автобусами произошло в Нижнем Новгороде утром 12 декабря. Об этом сообщили в ЦРТС.

Около 07:00 рядом с остановкой общественного транспорта «Полтавская» грузовой автомобиль с прицепом задел автобус № 31 и разбил его боковое стекло.

Второе происшествие случилось в 07:22 на проспекте Героев. На этот раз из-за автокран треснуло зеркало заднего вида автобуса № 3.

В результате в обоих аварий никто из людей не пострадал, а транспортные средства направили в парки для ремонта.

