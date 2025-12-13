В Оренбургской области в ДТП погиб один человек

В Оренбургской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще пять получили травмы.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале полиция Оренбуржья.

"В Бугуруслане в результате ДТП погиб пассажир, еще пятеро человек пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, на Выездной улице 17-летний местный житель при управлении автомобилем Lada Kalina во время разворота не уступил дорогу и столкнулся с транспортным средством под управлением 18-летнего жителя Бугуруслана. В полиции отметили, что на месте происшествия погиб 18-летний пассажир Lada Kalina. В больницу госпитализированы оба водителя, а также их трое пассажиров 17 и 18 лет. Детали аварии устанавливаются.