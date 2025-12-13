Два человека погибли в ДТП в Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии столкнулись два автомобиля, два человека погибли.

Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 17-м километре автодороги Давлеканово — Толбазы. По предварительным данным, водитель Chery Tiggo не справился с управлением и врезался в Lada Granta.

В результате водитель Lada и его супруга скончались на месте до приезда скорой. Ещё один пассажир из Lada и водитель Chery с травмами попали в больницу.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей и трактора в Приморском крае погибли три человека.