В Пензенской области произошло массовое ДТП. Пострадали пять человек, в том числе — ребенок, пишет портал «Пенза Взгляд».

Инцидент произошел из-за снежного коллапса на 271 км трассы Пенза — Тамбов, в районе Константиновки. В общей сложности, столкнулись 25 автомобилей.

На опубликованных очевидцами кадрах заметны десятки машин различных марок. Многие из них получили серьезные повреждения.

Журналисты отметили, что из-за снегопада и ветра пропало электричество в 11 районах. В регионе без света остались около 48 тысяч человек. Сильный ветер повалил восемь деревьев и два столба электропередач.

Метеорологи предупредили, что погода ухудшится, ожидаются метель, сильный снегопад. В связи с этим в регионе введен режим повышенной готовности, закрыты федеральные трассы М-12 «Восток» и Р-208.

«ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что 13 декабря 2025 года с 11.00 [мск] в Пензенской области с 265 по 278 км трассы Р-208 Тамбов — Пенза временно закрыто движение для всех видов транспорта», — пояснили в ведомстве.

Дежурный диспетчер уточнил, что решение о полном закрытии трассы принято из-за неблагоприятных погодных условий (сильной метели) и для устранения последствий ДТП.

На месте происшествия работают экипажи ГИБДД, пожарные и бригады скорой медицинской помощи, а также спецтехника для ликвидации последствий аварии и восстановления проезда.