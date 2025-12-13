Электробус протаранил остановку в Москве

Электробус протаранил остановку в поселке Птичное, что в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от ДК «Десна». Там сдающий задним ходом общественный транспорт врезался в автобусную остановку.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Стоящие на остановке люди успели отскочить в сторону.

«Водитель электробуса отдал назад с горки. И вот результат — снес остановку. Никто не пострадал, люди успели уйти», — уточнили очевидцы.

Ранее сообщалось, что в ДТП с электробусами в Москве пострадали 14 человек. В больницу попали 10 человек — 9 взрослых и 1 ребенок, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.