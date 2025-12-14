Этапирование чиновника закончилось кровавой аварией в Подмосковье

Ночная транспортировка задержанных в Московской области обернулась крупным дорожным происшествием с двузначным числом пострадавших. Штатный рейс спецтранспорта был прерван жестким столкновением на трассе, в результате которого медицинская помощь понадобилась как конвоируемым, так и, вероятно, сотрудникам службы исполнения наказаний. В разбившемся фургоне находился высокопоставленный в прошлом чиновник.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, авария произошла под покровом ночи с 12 на 13 декабря в городской черте Коломны. На сложном участке Рязанского шоссе, в районе поворота к деревне Молитвино, полицейский автозак не смог разъехаться с грузовым фургоном. Удар был такой силы, что травмы получили 11 человек. Обстоятельства, при которых тяжелая техника не поделила дорогу, сейчас выясняют дознаватели, сообщает Телеграм-канал "112".

Как стало известно, среди спецконтингента, находившегося внутри служебной машины, был бывший директор парка культуры и отдыха Люберец Алексей Орлов. Экс-управленец ранее был лишен свободы в рамках уголовного дела о коррупции.