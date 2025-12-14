Белорусские туристы попали в ДТП в Польше, есть пострадавшие

В Польше произошла авария с автобусом, в котором находились белорусские туристы. Пострадали 14 человек, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД Республики Беларусь.

«По имеющейся информации, в Жешуве (Республика Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего с группой из 48 граждан Республики Беларусь в Венгрию», — сказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в пять больниц Польши в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Белорусская сторона находится в контакте с компетентными органами Республики Польша, ситуация находится на контроле. Консульство в Бяла-Подляска принимает необходимые меры по оказанию содействия гражданами, заключили в МИД Белоруссии.

В ноябре этого года в аварию попали российские туристы в Египте. Автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что в результате аварии пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Один человек не выжил.