«Жуткая авария»: школьник не выжил в серьезном ДТП в Дзержинске

В городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Жители Дзержинска сообщают о жуткой ночной аварии <…> Юный водитель не справился с управлением и снес 2 дерева», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. По данным канала, в результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине. Спасатели деблокировали школьника и передали медикам, но травмы несовершеннолетнего водителя оказались несовместимыми с жизнью.

