В Пензенской области нашли нарушения в содержании дороги после массового ДТП

После массового ДТП с участием более 20 автомобилей на трассе Пенза - Тамбов прокуратура проверила, как содержалась дорога.

© Российская Газета

По выводам надзорного органа, снежные завалы на трассе образовались в том числе из-за того, что ООО "Автодорога" своевременно не обеспечило чистку дороги. К тому же ФКУ "Поволжуправтодор" не проконтролировало эти работы.

Прокурор внес представления руководителям ФКУ "Поволжуправтодор" и ООО "Автодорога". Также принимаются предусмотренные законом меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, автоавария произошла накануне на 271-м км трассы. Пострадали шесть человек.