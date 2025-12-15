В Москве на МКАД произошло массовое ДТП с "Газелью"

В Москве на МКАД грузовики попали в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

© Газета.Ru

«Сегодня утром, около 10:21, на 14-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение двух грузовых «Газелей», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что три автомобиля получили повреждения. На месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб, спасатели и работники Госавтоинспекции. По данным канала, в результате произошедшего один человек оказался зажат в кабине «Газели»: он получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе. На кадрах с места ДТП видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбиты стекла, двери, подкапотная часть, а все детали разлетелись по дороге. На фото также заметно, что после столкновения автомобиль с человеком отлетел и перевернулся, затем – приземлился на крышу.

Ранее автомобиль с волгоградцем вспыхнул после тарана монумента.