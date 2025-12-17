В Сызрани 24-летний водитель спровоцировал массовое ДТП

В Сызрани 24-летний водитель на Ford Focus двигался по ул. Урицкого и в районе дома № 120 столкнулся с попутной LADA Granta под управлением 29-летнего мужчины. По инерции отечественную легковушку отбросило на Kia Sportage с 44-летним автолюбителем. Водителя первой иномарки госпитализировали.

В Волжском районе 41-летний мужчина на Toyota Fortuner ехал со стороны Сырейки и врезался во впередиидущий грузовик под управлением 54-летнего шофера. Медики забрали в больницу автолюбителя из легковушки.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Инспекторы выявили 387 нарушений ПДД, в том числе обнаружили 61 факт незаконной тонировки и пресекли 10 случаев нетрезвого вождения.

А днем ранее Kia вылетела с трассы в поле.