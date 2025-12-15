Две крупные аварии произошли на трассах в Москве

Один человек погиб и двое пострадали в двух серьезных ДТП, произошедших почти одновременно в столице в понедельник утром.

Как стало известно «МК», первая автоавария случилась в 10.20 на 14-м километре МКАД. Здесь столкнулись два автомобиля «Газель». Водитель одного из них скончался на месте. В 10.35 на Новорижском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей — два грузовика, «Газель» и два автомобиля такси. Пострадали два человека.