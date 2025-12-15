Рейсовый автобус с 17 пассажирами врезался в ограждение в Ногинске

Водитель автобуса наехал на ограждение в подмосковном Ногинске, не справившись с управлением из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

© телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Авария произошла на улице Индустриальной. В салоне в момент ДТП находились 17 пассажиров. Никто из них после случившегося к врачам не обращался. Медики оказали помощь только водителю.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль врезался в отбойник на Алтуфьевском шоссе столицы. Предварительно, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и наехала на препятствие. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, находившаяся в салоне авто собака погибла.