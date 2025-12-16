В Чувашии в ДТП погибли три человека

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Чувашии, в результате три человека погибли и один получил травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

По данным МВД, авария произошла в Чебоксарском округе. Столкнулись автомобили Toyota и Lada Granta.

"Около 14:30 мск на 34-м км автодороги Чебоксары - Сурское в результате столкновения двух легковых автомашин на месте происшествия погиб водитель и двое пассажиров Granta. Еще один человек - пассажирка иномарки - с травмами доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд 41-летнего водителя Toyota на полосу встречного движения.