Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Воронежем

Ночью 16 декабря под Воронежем произошло ДТП с участием семи транспортных средств, сообщили в полиции региона.

По предварительной версии, примерно в 01:10 в Каширском районе на 571-м километре трассы М-4 "Дон" 65-летний водитель рейсового автобуса Neoplan не учел погоду и не справился с управлением. Он столкнулся с ехавшей попутно машиной DAF.

Также в аварию попали грузовик Shacman, рейсовый автобус Zhongtong, "Газель" и легковая машина.

Четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Воронеже.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.