В Краснодарском крае автомобиль перевернулся и загорелся в момент аварии

В городе Анапа Краснодарского края автомобиль перевернулся и загорелся в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Страшное ДТП па федеральной трассе около Анапы из-за гололеда. Один автомобиль перевернулся и загорелся. Другие машины в отбойниках. Там сегодня подморозило дорогу», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит автомобиль, который полностью выгорел, при этом заметно, что в момент столкновения детали разлетелись по дороге.

