На трассе в Карелии столкнулись два грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

© Газета.Ru

«Жесткая авария с двумя грузовиками в Карелии: пострадавшего водителя вырезали из кабины. Вчера на 1003 км трассы «Кола» в Лоухском районе столкнулись два грузовика «Вольво» и «МАN». Пострадавшего водителя «МАN» вырезали из кабины с помощью специнструмента», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов. По данным канала, водителя грузовика МАN спасатели передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу Кеми.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.

Ранее сахалинцы сняли на видео последствия ДТП с Toyota Crown.