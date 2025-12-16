В Москве 90-летний пенсионер попал под колеса "Газели"

В Тимирязевском районе Москвы «Газель» сбила 87-летнюю женщину и 90-летнего мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Сегодня утром на Красностуденческом проезде в САО неизвестная «Газель» сбила двух пешеходов и скрылась с места <…> Мужчина потерял сознание, женщина осталась в сознании», — говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики доставили пострадавших пенсионеров в Боткинскую больницу. В результате ДТП 87-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травмы, врачи подключили пострадавшую к ИВЛ. Кроме того, у 90-летнего москвича медики диагностировали сотрясение мозга, перелом шейки бедра и плеча.

