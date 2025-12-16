Владелец нового Xiaomi SU7 сбил сотрудника автосалона

В центре доставки Xiaomi в Ханчжоу произошло ДТП с участием Xiaomi SU7 Max. Инцидент случился днем на территории автосалона.

По данным издания Sohu, новоиспеченный владелец сбил сотрудника компании, выдававшего ему машину. Пострадавший был госпитализирован на скорой помощи. В департаменте полиции подтвердили, что дело находится на стадии рассмотрения.

Источник в Xiaomi сообщил, что автомобиль управлялся водителем вручную, а не с помощью автопилота. При движении задним ходом по узкому проходу владелец электромобиля по ошибке нажал на педаль газа вместо тормоза, что привело к столкновению с идущим позади сотрудником.

На место происшествия прибыли полиция и сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен в больницу. Отделение дорожной полиции Ханчжоу подтвердило факт ДТП в центре доставки Xiaomi Qiantang, но отказалось предоставить дополнительную информацию о состоянии здоровья пострадавшего, сославшись на продолжающиеся юридические процедуры.

Можно отметить, что автомобили бренда стали постоянными героями хроники происшествий. Ранее, как рассказывала "РГ", аналогичный седан во время автопарковки упал в пруд, а до этого кроссовер марки самопроизвольно завелся и уехал без владельца.