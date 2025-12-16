В Кирове столкнулись два пассажирских автобуса

Пострадали два пассажира.

15 декабря в 11 часов в Кирове на улице Воровского около дома № 135б произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов.

Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись автобус ЛИАЗ, обслуживающий городской маршрут № 87, которым управлял молодой мужчина 22 лет, и автобус маршрута № 21 под управлением 38-летнего водителя.

В результате столкновения пострадали две пассажирки 21-ого автобуса: женщины 40 и 48 лет получили травмы.