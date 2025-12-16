В Татарстане два КамАЗа столкнулись на встречке

35‑летний водитель одного из грузовиков без цели обгона выехал на встречную полосу

В Альметьевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей КАМАЗ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 35‑летний водитель одного из грузовиков без цели обгона выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим авто, которым управлял 58‑летний водитель.

В результате аварии водитель второго грузовика скончался на месте происшествия. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.