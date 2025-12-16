Автобус с вахтовиками опрокинулся в Башкирии

Автобус с вахтовиками опрокинулся перед железнодорожным переездом в Башкирии
Недалеко от Нефтекамска около деревни Воробьево у железнодорожного переезда произошло ДТП с участием вахтового автобуса, сообщает руководитель Госавтоинспекции РБ Владимир Севастьянов.
Известно, что автобус ехал по маршруту Туймазы - поселок Галаново. Водитель 1970 года рождения не справился с управлением и допустил занос передней оси, после чего произошел удар в опору линии электропередач с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Из 16 пассажиров двоих доставили в больницу. Подробности уточняются.